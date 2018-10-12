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أخبار العالم

الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن محاولات تشويه صورتها

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
أ ش أ
حثت الصين اليوم الجمعة الولايات المتحدة الأمريكية على وقف استخدام "الهجمات المعلوماتية" لتشويه سمعة الصين والإضرار بحقوقها ومصالحها.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج"، تعليقا على تقرير أصدرته شركة أمن معلوماتي أمريكية مؤخرا يقول إن الصين زادت من محاولاتها لسرقة أسرار تجارية أمريكية خلال الأشهر الستة الماضية، وأصبحت أكبر دولة داعمة للهجمات الإلكترونية ضد الغرب.

وقال كانج إن "الصين واحدة من الضحايا الرئيسيين للهجمات الإلكترونية، وهي مدافع قوي عن الأمن المعلوماتي، وتعارض دائما وتحارب بشدة أي شكل من أشكال الهجمات الإلكترونية".

وتابع كانج "وفقا للوثائق التي كشف عنها إدوارد سنودن وآخرون، فإن المجتمع الدولي يدرك منذ فترة طويلة الدولة التي قامت بمراقبة واسعة النطاق ولمدة طويلة لحكومات أجنبية وشركات وأفراد، وهي أكبر مهاجم معلوماتي في العالم".

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