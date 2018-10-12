رئيس السكة الحديد يطمئن على رئيس قطار أسوان لإصابته أثناء عمله

كلف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد مدير المنطقة الوسطى للذهاب إلى مستشفى سوهاج العام؛ للاطمئنان على سعيد أحمد محمد رئيس كمسارية قطار ٩٨١ مكيف أسوان القاهرة نتيجة مرضه المفاجئ وإصابته بجلطة أثناء عمله بالقطار.



وكان رئيس الهيئة فور علمه بإصابته اتصل به للاطمئنان عليه وكلف مدير المنطقة بتوفير كافة الرعاية الصحية اللازمة له حتى تستقر حالته الصحية ومتابعة حالته أولا بأول متمنيا له الشفاء العاجل.