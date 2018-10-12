ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

زوجة اللواء باقي زكي: استوحى فكرة هدم خط بارليف من عمله بهذا المشروع

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 05:04 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت عواطف نجيب، زوجة اللواء مهندس باقي زكي يوسف صاحب فكرة هدم خط بارليف، إن اللواء كان منتدبا لبناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي، وقد صدر قرار في 1967 بعودته للخطوط الدفاعية على الجبهة المصرية.

وأوضحت عواطف خلال لقاء تليفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أن فكرة هدم خط بارليف جاءت من خلال مضخات المياه التي كانت تستخدم خلال بناء السد العالي، مؤكدة أن اللواء زكي كان دائما يقول "لو كان خط بارليف في أسوان كان اتهد في أيام".

وأشارت زوجة اللواء زكي، إلى أن زوجها كان متيقنا من أن الخط الترابي يمكن هدمه من خلال عدة فتحات بمضخات المياه، وقد أعلن عن فكرته في كيفية تجريف وهدم خط برليف في أحد الاجتماعات الخاصة بالقوات المسلحة.

ترشيحاتنا

القس الأمريكي أندرو برونسون يغادر تركيا عائدا إلى بلاده بعد إطلاق سراحه

ناصر ماهر يقود تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة الإمارات

طالبة مصرية تتولى منصب وزيرة التضامن بدلا من غادة والي.. صور

تعرف على تطورات الحالة الصحية لتامر حسني

منتخب مصر يسعى لتصدر مجموعته أمام سوازيلاند بتصفيات أمم إفريقيا الليلة

أول صور لفستان الأميرة يوجيني في حفل زفافها

فيديو جديد لإحباط محاولة هشام عشماوي تفجير نفسه

قصة ملك إي سواتيني منافس مصر في إفريقيا: متزوج 15 امرأة وله 210 إخوة ويحارب الإيدز بـ«العفة القديمة»

بدء مراسم حفل الزفاف الملكي للأميرة يوجينى حفيدة الملكة إليزبيث.. صور

مصطفى بكري: سيناريو ريجيني الإيطالي يتكرر بقضية خاشقجي

روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

أمير مكة يصل أنقرة لمتابعة أزمة خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

الـHair scarf تتربع على عرش موضة تسريحات شعر 2018.. صور

مواقف محرجة بسبب قبعات النساء في حفل زفاف الأميرة يوجيني.. صور

المصريون يسخرون من حفل زفاف الأميرة يوجينى: مفيش حتة جاتوه عالم بخيلة.. صور

روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

فيديو

اكتشاف معمل إيراني لتصنيع العبوات الناسفة باليمن
نائب الوزير: خبراء أجانب لتطوير مناهج التعليم الفنى.. فيديو
شاهد..حفل زفاف حفيدة الملكة إليزابيث في مقر إقامة الأسرة المالكة
اللقطات الأولى لحريق مخزن إشغالات حي الهرم
القابضة للنقل: مصر تتسلم 13 أتوبيسا من الصين في إطار التعاون المشترك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟