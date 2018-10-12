زوجة اللواء باقي زكي: استوحى فكرة هدم خط بارليف من عمله بهذا المشروع

قالت عواطف نجيب، زوجة اللواء مهندس باقي زكي يوسف صاحب فكرة هدم خط بارليف، إن اللواء كان منتدبا لبناء السد العالي في ستينيات القرن الماضي، وقد صدر قرار في 1967 بعودته للخطوط الدفاعية على الجبهة المصرية.



وأوضحت عواطف خلال لقاء تليفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أن فكرة هدم خط بارليف جاءت من خلال مضخات المياه التي كانت تستخدم خلال بناء السد العالي، مؤكدة أن اللواء زكي كان دائما يقول "لو كان خط بارليف في أسوان كان اتهد في أيام".



وأشارت زوجة اللواء زكي، إلى أن زوجها كان متيقنا من أن الخط الترابي يمكن هدمه من خلال عدة فتحات بمضخات المياه، وقد أعلن عن فكرته في كيفية تجريف وهدم خط برليف في أحد الاجتماعات الخاصة بالقوات المسلحة.