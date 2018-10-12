افتتاح وحدة صحيفة الحالة الجنائية بمشتول السوق.. فيديو

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء مدير أمن الشرقية لافتتاح (وحدة صحيفة الحالة الجنائية المميكنة بمركز شرطة مشتول السوق ) عقب تجهيزها لاستقبال المواطنين وتوفير الخدمات لأهالى المنطقة.



وخلال الإفتتاح تفقد مدير الأمن، التجهيزات الخاصة بالوحدة، وأكد بدء تشغيل الوحدة بأقصى طاقة لتؤدى خدماتها بنطاق المنطقة بالكامل، وقد قدم أهالى المنطقة الذين حضروا الافتتاح الشكر لوزارة الداخلية - على ما توليه من إهتمام بالغ بالمواطنين وتقديم الخدمات الجماهيرية لهم فى سهولة ويسر.



يأتى ذلك فى إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية لتطوير وتكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الأمنية، بما يحقق المستهدف من خطة التوسع فى إفتتاح أقسام ونقاط الشرطة الجديدة تحقيقًا لأمن واستقرار المواطنين ووصولًا بالخدمات الجماهيرية الأمنية بكافة أشكالها إلى كافة المناطق.

