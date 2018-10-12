الداخلية تكشف اختلاق أم واقعة خطف نجلها ومطالبة والده بدفع 5 ملايين جنيه.. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في كشف غموض اختلاق واقعة اختطاف طالب بالمرحلة الإعدادية ومطالبة أهليته بدفع 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.



تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر من فاطمة س.غ 35 سنة ربة منزل باكتشافها اختفاء ابنها حازم م.ع، سن 12 طالب بالمرحلة الإعدادية، أثناء تواجده أمام مسكنهما بدائرة القسم، واتصال مجهول بها من هاتف ابنها على هاتفها المحمول، وطلب منها مبلغ 5 ملايين جنيه كفدية لإعادته.



تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأثناء السير فى إجراءات البحث وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن رصد المجنى عليه وهو يسير أمام مسكنه مترجلًا ومنفردًا ثم استقل دراجة نارية "تروسيكل" وعقب ذلك توقف محاولًا استقلال سيارة أجرة، كما تبين وجود خلافات بين أم الطفل وطليقها "والد الطفل"، محكوم عليه فى ثلاث قضايا نفقة بالحبس 3 أشهر وأن للأم مستحقات لديه "متجمد نفقة".



وأسفرت الجهود عن قيام المُبلغة باختلاق الواقعة كذبًا لابتزاز والد الطفل والحصول منه على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، حيث اتفقت مع كلٍ من والدها سيد غ، وطارق إ، وطه ح، وأحمد شهرته أحمد إياد.



على أن يتولى المتهمان الثالث والرابع التحفظ على الطفل بمسكن الثالث "بعلم الطفل" وأمكن ضبط الأم والمتهمين عدا الرابع والطفل بمسكن الثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.