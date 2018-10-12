خبير يحدد أهم محاور حوار الرئيس السيسي مع جريدة الشاهد الكويتية.. فيديو

قال أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جريدة الشاهد الكويتية كان شاملا وتناول قضايا عدة، أبرزها قوة العلاقات المصرية الكويتية، ونظرة مصر للخليج على أنه جزء من الأمن القومي المصري.



وأضاف "سمير" في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أن حوار الرئيس تطرق إلى الحديث عن قضية عودة الإخوان للمشهد السياسي، وأكد أن ذلك الطرح مرفوض، وذلك تجلى في رفض المصريين للإخوان في ثورة الثلاثين من يونيو.



وتابع: "فكرة الدولة لدى الإخوان هي حفنة من التراب، ولكن الفكرة لا تتسق مع مفاهيم الدولة المصرية الساعية إلى إعادة تثبيت أركان الدول العربية"، مضيفا:" جماعة الإخوان الإرهابية خصم ضد الإستقرار في المنطقة ولعبت دورا في تفتيت المنطقة العربية، وعودتهم إلى المشهد السياسي أمر غير مقبول".

