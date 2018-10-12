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ديني

هل حبس طيور الزينة حلال أم حرام.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل تربية الطيور حلال أم حرام، وهل هناك وزر من وراء الحبس في القفص.

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الفقهاء قالوا إذا توفر للحيوانات البيئة المناسبة والطعام والشراب لا يكون حرامًا ولا شئ فيه.

وأشار إلى أنه يجوز الاحتفاظ بطيور الزينة ومثيلاتها في أقفاص خاصة من أجل منظرها أو صوتها ، بشرط تقديم الطعام والشراب لها.

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