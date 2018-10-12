لأول مرة منذ سنوات.. كازاخستان تستأنف تصدير الحبوب لمصر

ذكر موقع "أوكر آجرو كونسلت" الأوكراني أن كازاخستان تستأنف قريبًا تصدير الحبوب إلى مصر، بعد توقف دام لسنوات في أعقاب ثورة يناير 2011.



أوضح الموقع أن كازاخستان صدرت لمصر مليون طن من الحبوب سنويًا على مدار أعوام 2008 و2009 و2010.



نقل الموقع عن سفير كازاخستان لدى القاهرة آرمان عيسى جالييف قوله "أعربت شركات الأغذية الكازاخية عن رغبتها في المشاركة بالمناقصات التي تجري في مصر، ونأمل في عقد شراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وقد وُقعت عقود تصدير محاصيل إلى مصر بقيمة 10 ملايين دولار بالفعل".



وأوضح السفير أن مصر مهتمة بأن تكون قاعدة لصادرات الحبوب الكازاخية، تمهيدًا لتوزيعها في المنطقة.



أضاف الموقع أن حجم التجارة بين مصر وكازاخستان ارتفع في 2017 إلى 62.4 مليون دولار، وبلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 60.6 مليون دولار.