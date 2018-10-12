صدى البلد يرصد آراء مواطني بورسعيد حول حملة الرئيس للقضاء على فيروس سي..فيديو وصور

تواصل محافظة بورسعيد توفير كل التسهيلات لفعاليات مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس c منذ انطلاقها اول اكتوبر والتى تستمر لمدة شهرين.



تشهد الحملة اقبالا متزايدا من المواطنين يوما بعد الاخر وفق المعدلات الاحصائية اليومية التى ترسل الى الوزارة والمقر الرئيسى للحمله على مستوى الجمهورية.



وتشهد الحملة على ارض بورسعيد تكاتف كل الجهات المعنية و هيئات المجتمع المدنى و الجمعيات الاهلية لتوعية المواطنين من ابناء المحافظة وحشدهم للمشاركة واجراء الكشوفات الطبيه المتخصصه للفئه العمريه فوق 18 عاما باجمالى 456 الف مواطن.



رصدت عدسات صدى البلد فاعليات الحملة واستمعت الى آراء المشاركين سواء مواطنين او متطوعين.



وكشف الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ان الحملة تواصل عملها منذ انطلاقها فى 5 مستشفيات بجانب 8 وحدات ومراكز الصحيه كما يتم تنفيذها داخل 7 مراكز الشباب و9 تجمعات للمواطنين بالاحياء الشعبيه ومدينة بورفؤاد وقرى الغرب والجنوب بالاضافة الى 6 عيادات متنقلة بأجمالى 35 نقطة.



واضاف تعيلب ان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وجه ان تنسق محافظة بورسعيد بالتعاون مع مديرية الصحه ستوفر جميع الامكانيات الطبيه اللازمه لاجراء الكشف المجانى على المستهدفين بالمبادره وتقديم العلاج للحالات الايجابيه فورا.



شدد تعيلب على تنفيذ توجيهات المحافظ لمديرية الصحه وجميع ادارات العلاقات العامه والاعلام بالاحياء ومديريات الخدمات المختلفه بتكثيف الحمله الدعائيه الخاصه بالمبادره لتحفيز المواطنين على الاستفاده بخدماتها وتحقيق الهدف النهائى منها فى الحفاظ على الصحه العامه للمواطنين لتعظيم استفادة الوطن من مجهودهم وطاقاتهم البدنيه والجسمانيه.



ولفت تعيلب الى تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة اعداد الأطباء المشاركين فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى " والكشف عن الأمراض غير السارية بعددا من نقاط المسح، بمالحافظة بورسعيد، نظرا لما وجدته من إقبال كثيف من المواطنين خلال زيارتها منذ عدة ايام.



اكدت احدى المتطوعات لصدى البلد انها تشعر بالسعادة الكاملة وهى تودى عملها لخدمة المواطنين داخل مبادرة الرئيس التى تهدف الى العناية والرعاية لصحة المواطن.



واضافت المتطوعة الى انها لاحظت ان المقبلين على المبادرة هم من كبار السن ومتوسطى الاعمار دون الشباب الذى يتردد بشكل غير منتظم كحالات فردية او من خلال مرافقتهم لذويهم كبار السن.



وتحدثت المتطوعة عن انها تعكف يوميا على توعية زملائها باهمية مشاركتهم للاطمئنان على صحتهم وكذا دعوة اقرانهم للمشاركة فى الحملة.



وقال محمد على، وهو احد الشباب المتردد على الحملة انه انبهر بما لاقاه من حسن استقبال ورعاية وترحاب وتفانى فى اداء المهمة من قبل الاطباء ومعاونيهم داخل الحملة على غرار ما توقع كونها حملة مجانية.



وشدد على انه يقوم بابلاغ كافة زملائه واقاربه من الشباب بضرورة التوجه للمشاركة فى الحملة والاطمئنان على صحتهم.



وتحدث اشرف عبد الله من ابناء محافظة الشرقية يقيم ببورسعيد انه اصطحب زوجته للحضور الى مقر الحملة والكشف سويا برغم انه ليس من مواليد بورسعيد مشيدا بما لاقاه من حسن رعاية و استقبال.



واكد انه يدعو كل ابناء محافظته المقمين ببورسعيد والمغتربين الذى يعرفهم للوصول الى اقرب نقاط الحملة والمشاركة والاطمئنان على صحتهم كونها لكافة ابناء الوطن مشيد باهتمام الرئيس بابناء الوطن وصحتهم من خلال مبادرة هي الانجح والاصدق.



ومن جانبه وجه اللواء اركان حرب عادل الغضبان الشكر الى جميع الاطقم العاملة فى المبادرة مطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتكون بورسعيد كعادتها فى صدارة محافظات الجمهورية من منطلق تحقيق المستهدف وتجازوه كعادتها.



وقال الغضبان ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته لحملة القضاء على فيروس سى حققت نجاحا مبكرا فى التصدى لمخاطر اخطر الفيروسات التى انتشرت فى مصر بالسنوات الاخيره ولتؤكد التزام القيادة السياسيه بتوفير الرعايه الصحيه المجانيه لجموع الشعب المصرى فى كل مكان.