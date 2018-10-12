ليبرمان يأمر بوقف دخول الوقود إلى غزة

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أصدر قرارًا بوقف دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة.



من جهة أخرى، قالت وكالة الأناضول نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة اليوم ارتفعت إلى 5 شهداء.



وتوافد الآلاف لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ29 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "انتفاضة القدس".



وأشعل الشبان عشرات الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وقابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.