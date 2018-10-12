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حوادث

حبس سائقين اغتصبا طالبة وقتلاها بشبرا الخيمة

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:45 م
حبس سائقين اغتصبا
حبس سائقين اغتصبا طالبة وقتلاها بشبرا الخيمة
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبرا الخيمة ثان بحبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما باستدراج طالبة عمرها 12 عاما داخل توك توك والتوجه بها لمنطقة نائية على ترعة الإسماعيلية والتعدى عليها ثم خنقها حتى لفظت أنفاسها وفرا هاربين وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كان رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا من "م . أ . هـ" سايس جراج وزوجته وتدعى "س . ع" 39 سنة ربة منزل يفيد بغياب نجلتهما "ر" 12 سنه طالبة حيث أكدا  فى بلاغهما أنها خرجت مساء أمس لشراء احتياجات للمنزل ولم تعد.

فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير المباحث الجنائية وتوصلت التحريات إلى معلومات أفادت بمشاهدة المتغيبة تستقل مركبة توك توك صحبة مجهولين فى وقت معاصر لاختفائها.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديدهما وتبين أنهما " م ع س " 39 سنة و " و م م " 26 سنة سائقى توك توك من منطقة السلام بالقاهرة وتم ضبطهما وبحوزتهما سلاح نارى.

وبسؤالهما اعترفا باستدراج المجنى عليها والتوجه بها إلى منطقة طرح النهر المجاورة لترعة الإسماعيلية وسط الهيش وتناوبا التعدى عليها وعقب ذلك قاما بخنقها فلقيت مصرعها وتركاها وفرا هاربين وأرشدا عن مكان جثتها.

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