هكذا ظهرت كيت ميدلتون بإطلالة مارلين مونرو في الزفاف الملكي اليوم.. صور

تعرضت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج زوجة الأمير البريطاني ويليام تشارلز، اليوم إلى موقف محرج خلال حفل زفاف الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك الذي بدأت مراسمه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بكنيسة القديس جورج.



وبسبب نسمات الهواء اليوم تطاير فستان كيت ميدلتون ليكشف عن ساقيها، في مشهد أقرب إلى صورة الممثلة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو حين تطاير فستانها الأبيض مع الهواء.



وتسبب الهواء أيضًا في وضع الكثير من النساء الحاضرات في مواقف حرجة حيث تطايرت قبعات بعض الحاضرات بسبب الهواء الشديد في الخريف في لندن.