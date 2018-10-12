خبيرة تربوية تكشف أسباب انتشار الأمية فى الوطن العربي

قالت سحر فياض الخبيرة التربوية، إن انتشار ظاهرة الأمية في المجتمعات العربية تمثل خطرًا كبيرًا على الدول، مشيرة الى أن منظمة الأمم المتحدة رصدت حوالي 70 مليون أمي فى الوطن العربي.



وأضافت فياض خلال مشاركتها عبر النشرة الاخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن هناك أسباب عديدة لانتشار ظاهرة الأمية في البلاد العربية، منها الجهل والفقر حيث أنه سبب مباشر فى انتشار ظاهرة الأمية، وأيضًا انخفاض الأجور ومستوي المعيشة والزواج المبكر ايضًا وعدم الإدراك والوعي لدي الأسرة يؤدي إلى انتشار هذة الظاهرة.



وأوضحت أن هناك أسبابا سياسية تتحملها الدولة والحكومة فى مواجهة انتشار الأمية يجب عليها أن تدعم التعليم وتوفر له المناخ المناسب من أجل النهوض به، ايضًا المناطق التى توجد بها نزاعات وحروب تكون بيئة مناسبة لزيادة الأمية، مؤكدًة أ التركيز على التسليح بالتعليم من أجل التنمية والنهوض بالدول.



وأشارت إلى أن ظاهرة الأمية في بعض الدول الغربية صفر، مضيفًة أن الأمية في الدول الغربية هي عدم مواكبة المستجات العصرية والتكنولوجيا، أما المجتمعات العربية فالأمية هي عدم القدرة على القراءة والكتابة.



وأوضحت أنه يجب وضع خطط واضحة وأهداف محددة للقضاء على الامية والتسرب، مشيرًة أنه يجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخري المتقدمة فى التعليم وتظافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لتوعية المجتمع للقضاء على الامية.