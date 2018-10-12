خالد سليم ينعى غنوة شقيقة أنغام

نعي الفنان خالد سليم، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "انستجرام" الفنانة الشابة غنوة محمد على سليمان، شقيقة الفنانة أنغام، والتي توفيت صباح اليوم الجمعة إثر حادث أليم.





وكتب "سليم": ‏‏‏لا حول ولا قوة الا بالله .. إنَّا لله .. وإنّا إليه راجعون .. أتقدم بخالص الأسى و الحزن بعزاء الموسيقار محمد علي سليمان و الفنانة انغام و الصديق خالد محمد علي سليمان و كل الاسرة لفقدهم ".





جدير بالذكر أن غنوة تعرضت لحادث سير نُقلت على إثره المستشفى، ورحلت عن عالمنا عصر اليوم الجمعة.



غنوة تنتمي لعائلة فنية كبيرة، فهي ابنة الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، أخت المطربة أنغام والموزع الموسيقي خالد سليمان، وعمها المطرب الراحل عماد عبدالحليم.

