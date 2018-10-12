ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطروح.. صور

تمكنت مديرية الطب البيطري بمطروح, من ضبط طن من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمشاركة مديرية التموين والاجهزة الرقابية بالمحافظة.



صرح بذلك الدكتور محمد المصري ، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، مضيفًا إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بالتعاون مع الاجهزة الرقابية تمكنت من ضبط طن من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر في أحد المحلات الشهيرة بالمحافظة.



أشار مدير مديرية الطب البيطري بانه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر حيال المخالفات وتحويله الي النيابة للنظر والتصرف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.