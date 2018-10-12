ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطروح.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:10 م
ضبط طن لحوم غير صالحة
ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي بمطروح
أيمن محمود
تمكنت مديرية الطب البيطري بمطروح, من ضبط طن من اللحوم المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمشاركة مديرية التموين والاجهزة الرقابية بالمحافظة.

صرح بذلك الدكتور محمد المصري ، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، مضيفًا إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بالتعاون مع الاجهزة الرقابية تمكنت من ضبط طن من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر في أحد المحلات الشهيرة بالمحافظة.

أشار مدير مديرية الطب البيطري بانه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر حيال المخالفات وتحويله الي النيابة للنظر والتصرف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطروح.. صور
ضبط طن لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بمطروح.. صور

ترشيحاتنا

حكاية اغتيال رفعت المحجوب بـ 80 رصاصة أطلقها الإرهابيون على موكبه وفروا هاربين

حريق هائل يلتهم مخزن خردة بالهرم.. فيديووصور

روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

إبراهيم نصر لــ صدى البلد : انتظروا عودة الكاميرا الخفية

أول قبلة بين الأميرة يوجيني والأمير جاك خلال حفل زفافهم.. فيديو وصور

المحمدي يتقدم لمنتخب مصر أمام سوازيلاند بعد 6 دقائق .. فيديو

شاهد.. أخر مكان تواجدت به غنوة شقيقة أنغام قبل مصرعها

وصول جثمان غنوة شقيقة أنغام إلى المستشفى الجوي

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

مصر تضرب سوازيلاند برباعية في الشوط الأول والشناوى ضيف شرف.. فيديو

أناقة ملكية .. شاهد إطلالات الحضور بحفل زفاف الأميرة يوجيني

النيابة تستمع لأقوال سائق السيارة المتسببة في وفاة شقيقة الفنانة أنغام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

فيديو

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على حسام حسن.. فيديو
لقطات تحبس الأنفاس من احتراق قطار سريع في ألمانيا.. فيديو
عمرو وردة يسجل الهدف الأول له دوليا مع منتخب مصر.. فيديو
مصر تضرب سوازيلاند برباعية في الشوط الأول والشناوى ضيف شرف.. فيديو
صاحبة أطول غطسة في العالم تحت الماء: كنت عايزة أكمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟