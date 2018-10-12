دور المرأة الريفية في القرن 19 و20 في بيت السناري.. الخميس

تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بمكتب وزير الآثار ندوة عامة الخميس المقبل في بيت السناري بالسيدة زينب، وتلقيها د. شيماء عبد المقصود الحاصلة على دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر.



تتحدث الندوة عن دور المرأة الريفية خلال فترة القرن 19 و20، حيث تعتبر النساء الريفيات إحدى العوامل الرئيسية لتحقيق التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة للتنمية الشاملة، رغم العديد من التحديات التي يواجهونها، مثل قلة الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، التي تتفاقم بسبب الأزمة الغذائية العالمية والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ.



لذلك فإن تمكين النساء الريفيات ليس فقط أساسيا لتحقيق رفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات الريفية، ولكن أيضا يعتبر عاملا رئيسيا لتحقيق الإنتاجية الاقتصادية الشاملة، حيث تشكل النساء الريفيات جزءا كبيرا من قوة العمل الزراعية في جميع أنحاء العالم.



وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام يومًا دوليًا للمرأة الريفية، وذلك تسليما منها بما تقوم به النساء الريفيات، من دور فى تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف.

