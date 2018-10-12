محمد سالم: الزراعات التعاقدية الأمل لتطوير زراعة القطن

قال محمد سالم رئيس النقابه العامه للزراعه والري، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن التزام الحكومة بقراراتها السابقة بشأن استلام محصول القطن من المزارعين للموسم الحالي بسعر 2700 جنيه لقطن وجه بحري و2500 لقطن وجه قبلي يحيي زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.



واكد نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه يجب ارجاع الزراعات التعاقدية بين الفلاح والحكومة، مشيرا إلى أنها تشجع الفلاح على الزراعة لضمان شراء محصوله.



وأوضح سالم أنه يجب الاستمرار في تشجيع المزارعين في زراعة المحاصيل الأساسية والداعمة للصناعة، لأن المسألة عرض وطلب، مضيفا أنه يجب القضاء على الوسطاء لانهم من وراء ارتفاع الأسعار.



وأضاف رئيس النقابة العامة أنه يجب عدم الإخلاء بالفلاح بعد زراعة المحصول لعدم إحباطه وهز الثقة بين الفلاح و الحكومة، مضيفا انه الاخلاء بالتعاقد ينشأ السوق السوداء.



وأشار سالم إلى أن الزراعات التعاقدية هي اتفاق بين الحكومة والمزارعين بشكل عام يتم بزراعة محصول معين وبسعر معين ويتم دفع جزء من ثمنه للمزارع قبل البدء، مضيفا انه يجب توفير الأسمدة والكيماويات لضمان جودة المحصول.

