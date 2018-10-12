لقطات تحبس الأنفاس من احتراق قطار سريع في ألمانيا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يرصد اندلاع حريق بقطار فائق السرعة أثناء رحلته بين مدينتي "فرانكفورت" و"كولونيا"، دون أن يسفر عن حدوث أيه إصابات.



وأشارت شبكة «إيه.بي.سي. نيوز» الإخبارية الأمريكية اليوم، الجمعة، إلى أن الحريق اندلع صباح اليوم بينما كان القطار على مقربة من بلدة "ديردورف"، مضيفة أنه تم إيقاف القطار وأجلت طواقم الإنقاذ 510 ركاب كانوا على متنه.



من جانبها، أوضحت شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية الألمانية أنه تم إغلاق مسار من الطريق الممتد بين بلدتي "زيجبورج" و"مونتاباور"؛ ما أدى إلى إلغاء القطارات وتأخيرها.