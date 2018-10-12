ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

لقطات تحبس الأنفاس من احتراق قطار سريع في ألمانيا.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:12 م
صورة القطار
صورة القطار
حمزة شعيب
عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يرصد اندلاع حريق بقطار فائق السرعة أثناء رحلته بين مدينتي "فرانكفورت" و"كولونيا"، دون أن يسفر عن حدوث أيه إصابات.

وأشارت شبكة «إيه.بي.سي. نيوز» الإخبارية الأمريكية اليوم، الجمعة، إلى أن الحريق اندلع صباح اليوم بينما كان القطار على مقربة من بلدة "ديردورف"، مضيفة أنه تم إيقاف القطار وأجلت طواقم الإنقاذ 510 ركاب كانوا على متنه.

من جانبها، أوضحت شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية الألمانية أنه تم إغلاق مسار من الطريق الممتد بين بلدتي "زيجبورج" و"مونتاباور"؛ ما أدى إلى إلغاء القطارات وتأخيرها.

ترشيحاتنا

غادة رجب تنعى الفنانة الشابة غنوة محمد سليمان

شاهد.. أخر مكان تواجدت به غنوة شقيقة أنغام قبل مصرعها

عزاء غنوة شقيقة أنغام من مسجد المشير طنطاوي.. الأحد

أول صور لكعكة زفاف الأميرة يوجيني.. 5 طبقات مزينة بأوراق الخريف

حريق هائل يلتهم مخزن خردة بالهرم.. فيديووصور

روبي ويليامز يقود نجوم العالم في زفاف الأميرة يوجيني

500 مليار دولار خسائر قطر بسبب المقاطعة.. فيديو

شاهد.. آخر ما كتبته غنوة شقيقة أنغام قبل موتها فى حادث

المصريون يسخرون من حفل زفاف الأميرة يوجينى: مفيش حتة جاتوه عالم بخيلة.. صور

عمرو وردة يسجل الهدف الأول له دوليا مع منتخب مصر.. فيديو

أول قبلة بين الأميرة يوجيني والأمير جاك خلال حفل زفافهم.. فيديو وصور

إبراهيم نصر لــ صدى البلد : انتظروا عودة الكاميرا الخفية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

فيديو

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على حسام حسن.. فيديو
لقطات تحبس الأنفاس من احتراق قطار سريع في ألمانيا.. فيديو
عمرو وردة يسجل الهدف الأول له دوليا مع منتخب مصر.. فيديو
مصر تضرب سوازيلاند برباعية في الشوط الأول والشناوى ضيف شرف.. فيديو
صاحبة أطول غطسة في العالم تحت الماء: كنت عايزة أكمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟