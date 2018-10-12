وليد أزارو جاهز للمشاركة مع منتخب المغرب في تصفيات أمم أفريقيا

نشر وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي والمنتخب المغربي صورة له خلال استعداده لمباراة جزر القمر، مع أسود الأطلس التي ستقام يوم 13 أكتوبر الجاري، على ملعب المركز الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.



وأنهى المنتخب المغربي استعداداته لمواجهة جزر القمر بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تقام بالكاميرون الصيف المقبل.



وتقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 16 أكتوبر بملعب سعيد محمد الشيخ الدولي في ميتساميولي بدولة جزر القمر.

