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التموين: لن يسمح بصرف السلع لأى بطاقة بها أخطاء بعد 8 نوفمبر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:13 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة لن تسمح بصرف سلع مدعمة لأى بطاقة بها أخطاء بعد 8 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم 70 مليون مواطن، من خلال 20 مليون بطاقة تموينية، يتعاملون مع أكثر من 30 ألف بدال تموينى، وأكثر من 3 آلاف منفذ لـ "جمعيتى".


وأكد كمال، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "شائعات وحقائق"، على فضائية "extra news"، أن تحديث البيانات فى البطاقات يهدف الى أن يكون المواطن شريكًا فى المسئولية، داعيا كل مواطن لديه بطاقة تموينية بها أخطاء الدخول الى موقع "دعم مصر" وتصحيح البيانات ، قبل 8 نوفمبر 2018، لأنه بعد ذلك التاريخ لن يتم السماح بالصرف لأى بطاقة تموينية بها أخطاء .

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