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منوعات

شاهد.. مسن يطلق النار على مراهق لسؤاله عن الطريق إلى مدرسته بـ أمريكا

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات مصورة من كاميرات مراقبة لحظة إطلاق رجل إطفاء متقاعد النار على مراهق كان يريد السؤال عن طريق إلى مدرسته.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يبدأ الفيديو بظهور برينان ووكر ، البالغ من العمر 14 عامًا، يتجه نحو الشرفة الأمامية لمنزل جيفري زيجلر في منطقة روتشستر هيلز بولاية ميشيجان في صباح يوم 12 أبريل.

وبعد لحظات ظهر المراهق وهو يهرب عبر الشارع، ليظهر بعدها الرجل المسن بدون قميص مرتديا سروالا من الجينز حاملًا بندقية ويصوبها نحو المراهق ويطلق عيارين ناريين.

وقال المراهق فيما بعد إنه فاته الحافلة مدرسة روتشستر الثانوية واقترب من منزل الرجل المسن لطلب إرشاده للطريق.

لكن رجل الإطفاء المتقاعد قال خلال التحقيقات إنه كان يعتقد أن المراهق برينان كان يريد سرقته.

وألقي القبض على الرجل المسن واتهم بالاعتداء بقصد القتل وحيازة سلاح ناري.

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