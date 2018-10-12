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توك شو

صاحبة أطول غطسة في العالم تحت الماء: كنت عايزة أكمل.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:52 م
ريم أشرف
ريم أشرف
هاني حسين
قالت البطلة ريم أشرف، صاحبة الرقم القياسي لأطول غطسة في العالم، إن والدها هو من حفَّزها على الدخول في مجال الغطس لمدة طويلة.

وأضافت " أشرف " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " تن"، قائلة: "ربنا قدرني أقعد 55 ساعة تحت المياه، وكنت عايزة أكمل، ولكن مدربي قال لي، لازم تطلعي بعد 55 ساعة".

ومن جانبه قال أشرف، والد ريم،: "ريم تتلقى الدعم من كافة المصريين، وأنا مكنتش مصدق إنها طلعت بعد 55 ساعة تحت سطح البحر".

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