صاحبة أطول غطسة في العالم تحت الماء: كنت عايزة أكمل.. فيديو

قالت البطلة ريم أشرف، صاحبة الرقم القياسي لأطول غطسة في العالم، إن والدها هو من حفَّزها على الدخول في مجال الغطس لمدة طويلة.



وأضافت " أشرف " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " تن"، قائلة: "ربنا قدرني أقعد 55 ساعة تحت المياه، وكنت عايزة أكمل، ولكن مدربي قال لي، لازم تطلعي بعد 55 ساعة".



ومن جانبه قال أشرف، والد ريم،: "ريم تتلقى الدعم من كافة المصريين، وأنا مكنتش مصدق إنها طلعت بعد 55 ساعة تحت سطح البحر".