عبد العزيز السيد: حظر الدواجن الحية بالقاهرة يحافظ على الصحة العامة

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار حظر دخول الدواجن الحية إلي القاهرة والجيزة ليس المطبق منذ 2009 والذي تم الالتزام به بنسبة 80%.



وأوضح السيد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج الجمعة في مصر المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن تطبيق القرار قد توقف بشكل غير رسمي بعد الإنفلات الأمني في 2011، وحان وقت تفعيله مرة أخري بعد رجوع الحالة الأمنية والاستقرار.



وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى أن القرار يعود للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.