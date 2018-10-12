عمرو وردة يسجل الهدف الأول له دوليا مع منتخب مصر.. فيديو

تمكن عمرو وردة، من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سوازيلاند بالدقيقة التاسعة، من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء؛ لتسكن الشباك في المباراة المقامة حاليا على استاد السلام، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.



ويعد هذا الهدف هو الاول لعمرو وردة في المباريات الدولية من المنافسات الـ 22 التي شارك خلالها.



يذكر أن منتخب مصر يتقدم على نظيره السوازيلاندي برباعية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الفريقين.