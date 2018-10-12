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أخبار البلد

رضا الدنبوقي: الولاية التعليمية يجب أن تكون لمن يحتضن الطفل

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
أمل مجدى
قال رضا الدنبوقي، المحامي الحقوقي ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن الخلافات الزوجية القائمة بين الزوجين بعد الطلاق تضر بالأطفال في النهاية، فما يحدث أن الأم ترفع قضية بالنفقة والأب فى المقابل يرفع قضية رؤية فيحكم القضاء له برؤية الطفل لمدة 3 ساعات فى مكان عام.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الأب نكاية في الأم لا يأتي لرؤية الطفل مرة أو اثنين أو يأتي متأخرا فترفض الأم إرسال الصغير له فيما بعد، وفى النهاية يقوم برفع قضية لضم الطفل ويظل هناك خلاف بين الأم والأب ضحيته الطفل.

وأكد أَن الموضوع أخلاقى وضمير فى المرتبة الأولى، لأن بعض الآباء يقومون بخطف الطفل والهرب به خارج البلاد، فإذا دفع الأب النفقة بالتراضى فستقوم الأم بجعل الأب يرى ابنه بدون مشاكل.

ونوه أن خطف الطفل يضر بحالته النفسية وطالب أن تكون الولاية التعليمية لمن يحتضن الطفل، والمحكمة للأسف تحكم للأب بالولاية التعليمية فى حين تكون الحضانة مع الأم، فيقوم الأب بنقل الطفل من المدرسة لمكان آخر نكاية فى الأم.

وطالب أن يتم تعديل قانون الاستضافة بحيث يوقع عقوبة رادعة بالحرمان من الطفل إذا امتنع الأب عن رؤيته.

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