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أخبار العالم

روسيا تنهي تدريب خبراء من السودان على مروحية مي-17 بي-5

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 08:04 م
مي-17 بي-5
مي-17 بي-5
أ ش أ
أنهت شركة "مروحيات روسيا" تدريب خبراء من السودان بموجب برنامج تدريب على قيادة وصيانة مروحيات من طراز "مي-17 بي-5".

وقالت الشركة الروسية في بيان لها اليوم الجمعة -حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية- : "لقد أنهى مصنع قازان للمروحيات برنامج تدريب متخصصين من السودان، وقد تضمن البرنامج تدريبًا نظريًا على أجهزة تحاكي مروحية "مي-17 بي-5".

وأضاف البيان :" أنه تم تدريب طيارين، ومهندسي طيران، ومتخصصين في معدات الطيران، وأجهزة الاتصال الإلكترونية"، موضحًا أن برنامج التدريب استمر حوالي شهرًا وشمل تمارين نظرية وعملية.

ومن جانبه، قال المدير الإداري لمصنع قازان للمروحيات يوري بورستوفاروف:" إن أسطول الطائرات في السودان يضم أكثر من 20 طائرة مروحية طراز "مي-17 " من تعديلات مختلفة تم تسليمها في الفترة من عام 2004 إلى عام 2015"، مضيفًا :"أن هذه المروحيات تحظى بشعبية كبيرة لأنها موثوق منها وسهلة التشغيل وسعرها مناسب".

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