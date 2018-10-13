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تعليم

زراعة جامعة القاهرة تشارك بعرض مسرحى بقصور الثقافة.. 16 أكتوبر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد الدكتور وليد صالح منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ، على دعم إدارة الكلية للأنشطة الطلابية.

وأوضح وليد فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ، أن كلية الزراعة بجامعة القاهرة ستشارك بعرض مسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك يوم 16 من الشهر الجاري .

وكانت كلية الزراعة جامعة القاهرة قد أطلقت مبادرة "همم الشباب: كليتنا أحلى بينا" والتى شملت تجميل الكلية على مستوى الحدائق والمباني والأسوار، إلي جانب دهانات المبانى والمدرجات وإضافة مساحات خضراء بجانب التخلص الآمن من كافة المخلفات بمباني الكلية، وزراعة أشجار النخيل في عدد من الأماكن، وخلقت مناخًا إيجابيًا وصحيًا بين طلاب الكلية وإداراتها وأساتذتها والعاملين.

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