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اقتصاد

غدا.. بدء فعاليات المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
ينظم المجلس العربي للتشغيل والصيانة، غدا الأحد المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المؤتمر الدولي السادس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية تحت شعار: إدارة الصيانة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي.

تم تنظيم المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية على مدى 15 سنة في عدد من عواصم ومدن الدول العربية، بمشاركة العديد من المنظمات والهيئات والجهات، وبصفة رئيسية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مصر .

يعد المؤتمر الوحيد في الدول العربية المختص في موضوع التشغيل والصيانة، حيث أنه يفتح الأبواب أمام مشغلي ومدراء شركات التشغيل والصيانة الرئيسية والمسئولين الحكوميين لتبادل الخبرات وإثراء معرفتهم حول التقنيات الجديدة المطبّقة في تحسين فعالية التشغيل والصيانة واستراتيجيات إدارة العمليات وخطط العمل.

وتتضمن محاور المؤتمر: تشغيل وصيانه مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتشغيل وصيانة مرافق تحلية المياه المالحة، وتشغيل وصيانة مرافق الكهرباء، وتشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني، وتشغيل وصيانة مرافق النقل والمرافق البلدية، وصيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية، وإدارة مواد الصيانة، وكذا استشارات الصيانة.

ويشارك فى المؤتمر كلا من: د. محمد بن عبدالعزيز الفوزان -رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة، ود. زهير بن محمد السرّاج.أمين عام المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية، والمهندس ممدوح رسلان-رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عصام شرف (رئيس وزراء مصر الأسبق) عضو المجلس العربي للتشغيل والصيانة.

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