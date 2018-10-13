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برلمان

طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بشأن زيادة أعداد خريجي كليات الصيدلة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة، ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة، موجه إلى وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن خطته لمعالجة الزيادة فى أعداد الصيادلة.

وأضافت "نصر" فى تصريحات لـ "صدى البلد" بأن أعداد خريجي الصيدلة كثيرة للغاية، ولا تتماشى مع النسب العالمية، لافتةً إلى أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد خريجي كلًا من الصيادلة والطب البشري.

وأوضحت عضو لجنة التعليم، أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الصيادلة، أدي إلى حرمان البعض منهم من التكليف فى محافظاتهم، رغم أن ذلك حق أصيل لهم.

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