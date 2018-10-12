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ديني

الأزهر الشريف يندد باستشهاد 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الصهيوني

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
محمد شحتة
ندد الأزهر الشريف، بشدة، بقمع قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، للمسيرات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص، وإصابة عشرات آخرين.

وأكد الأزهر، فى بيان اليوم، دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، في وقف جرائم الاحتلال التي تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات، محذرا من أن استمرار سياسة غض الطرف والكيل بمكيالين يُضعف الثقة في النظام الدولي ومؤسساته.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الشهداء وذويهم، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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