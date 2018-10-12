نائب يطالب بطبع وتوزيع كلمة السيسي أمام تثقيفية الجيش على طلاب المدارس والجامعات

قال النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، تعد وثيقة شاملة عن حرب أكتوبر، مطالبا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى بطبعها فى كتيب وتوزيعها على أبنائنا تلاميذ وطلاب المدارس والجامعات خاصة انه كشف عن العديد من الأسرار الجديدة عن الانتصار.



وقال " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم إن انتصار مصر العظيم برجالها البواسل أبطال القوات المسلحة معجزة.



وأكد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى تجعل جميع المصريين الوطنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية يفخرون ويفاخرون أمام العالم كله بكل من ينتمون لمصنع الرجال قواتنا المسلحة الباسلة التى يربطها بشعبها العظيم افضل رباط وعلاقة، خاصة جدا كانت سببا فى بقاء الدولة.