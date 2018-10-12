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فن

كندة علوش مواسية أنغام في وفاة شقيقتها: الله يرحم أختك

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:26 م
صدى البلد
سعيد فراج
حرصت الفنانة كندة علوش، على مواساة الفنانة أنغام، في وفاة شقيقتها الفنانة الشابة غنوة محمد علي سليمان، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتبت كندة علوش هاني شاكر في تغريدة: "انا لله وانا اليه راجعون .. أنغام حبيبة قلبي الله يرحم اختك ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويقويكي ويصبرك على فراقها ويجعلها خاتمة الأحزان".

ورحلت غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، ولم يتم إلى الآن تحديد موعد تشييع الجثمان والجنازة أو إقامة العزاء.

وتم نقل جثمان غنوة محمد علي سليمان، إلى المستشفى الجوي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولا يزال يمكث جثمان الفقيدة بالمستشفى إلى الآن، في الوقت الذي يتوافد أصدقاؤها الى المستشفى لوداعها.

يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغان مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".

كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.
كندة علوش مواسية أنغام في وفاة شقيقتها: الله يرحم أختك

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