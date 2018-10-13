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تعليم

من سيربح الجائزة.. مسابقة جديدة بإعلام القاهرة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
عمر سلامة
تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مسابقة جديدة من نوعها، تحت مسمى "من سيربح الجائزة".

وقال ربيعى علي، مدير مكتب رعاية الشباب بالكلية، في تصريح لـ صدى البلد ، أن المسابقة ستقام يوم الإثنين 22 أكتوبر الجاري، بمدرج 1، داخل مبنى الكلية ، مشيرًا إلى أن المسابقة تشمل 60 سؤالا فى المجالات المختلفة، تقيس مدى ثقافة الطالب ودرايته بالأحداث الجارية .

وأوضح ربيعي أنه سيتم تقييم الطلاب واختيار أعلى 6 حاصلين على أعلى درجة ، ليتم تحديد ميعاد آخر تجرى به التصفيات النهائية بينهم.

وقال ربيعي ، إن صاحب المركز الأول سيحصل على مكافأة قدرة 600 جنيه، ولا يحق للمتخلفين عن الحضور فى المواعيد المحددة، الاستمرار فى المسابقة، موضحًا أنه للتقديم والإستفسار عن للمسابقة يجب الذهاب إلى مكتب رعاية الشباب بالدور الرابع بالكلية.

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