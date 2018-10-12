خبير اقتصادي: وحدات حل مشاكل المستثمرين تتصدى للمعوقات والبيروقراطية

قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير المالية بإنشاء وحدات جديدة لحل مشاكل المستثمرين تحارب البيروقراطية والمعوقات الإدارية المتيبسة في أركان الجهاز الإداري للدولة والتي تعوق دخول استثمارات كبيرة إلى السوق بسبب صعوبة التعامل مع الروتين الإداري للدولة.



أوضح الخبير الاقتصادي، لـ صدى البلد، أن الدولة تعى خطورة ما تتسبب به البيروقراطية من طرد للاستثمارات القائمة وكفزاعة للاستثمارات الأجنبية، أصبحت حريصة على إيجاد حلول سريعة لمواجهة البيروقراطية والحد من هذه الإعاقات الاستثمارية في ظل مساعي الدولة الطموحة للارتقاء بأحجام الاستثمار ومعدلات النمو.



كان محمد معيط، وزير المالية، أصدر قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين في حل مشكلاتهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك وتتبع وزير المالية مباشرة، وتم اختيار نسرين لاشين، أحد الخبراء في مجال الاستثمار بوزارة المالية رئيسًا للوحدة.

