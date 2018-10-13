هل يشعر الميت بمن يسلم عليه

ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول "هل يشعر الميت بمَنْ يسلم عليه عند زيارته".



أجابت الدار في فتوى لها، أن الميت يشعر بمن يزوره ويسلم عليه، ويرد عليه السلام، ويأنس لذلك ويفرح به.



وتابعت: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وأسأل الله لنا ولكم العافية" أخرجه مسلم في صحيحه.



وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام) أخرجه تمام في فوائده، والبيهقي في شعب الإيمان، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد.