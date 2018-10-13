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ديني

حكم تلحين القرآن وتصويره فنيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " تلحين القرآن وتصويره تصويرا فنيا".

أجابت الدار في فتوى لها، أنه لا يجوز شرعًا قراءة القرآن الكريم مع تلحينه تلحينًا موسيقيًّا؛ لكون هذا العمل يخرج القرآن عن جلالته وقدسيته، ويصرف السامع عن الخشوع والخضوع عند سماعه، ويجعله أداة لهوٍ وطربٍ، وكل عمل يخرج كتاب الله عن غايته يعد عملًا منكرًا لا يقره الدين.

وأضافت: يجب علينا عند قراءته مراعاة الرجوع إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابه والتابعين، وكذلك لا يجوز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا؛ لما في ذلك من مفاسد يجب منعها؛ كتصوير الأنبياء ونحوه مما هو محاط بالقداسة في الشريعة الإسلامية.

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