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محمود سعد ينعى الفنانة غنوة.. فيديو

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أعرب الإعلامي محمود سعد، عن حزنة لفراق الفنانة غنوة حيث توفيت في حادث سيارة صباح اليوم في منطقة التجمع الخامس، وقدم خالص العزاء لوالدها الملحن محمد علي سليمان، وشقيقتها المطربة أنغام.

وأوضح سعد خلال تقديمة برنامج"باب الخلق" المذاع علي فضائية النهار، أن الشرطة تمكنت من القبض على سائق السيارة الذي تسبب في وفاة غنوة إثر تصادم عنيف.

وأشار الإعلامي، إلي أن الفنانة غنوه قد نقلت إلي المستشفى إثر الحادث الأليم، ولكن قد توفيت قبل وصولها.

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القبض على سائق السيارة المتسببة في وفاة شقيقة الفنانة أنغام

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