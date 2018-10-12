التحقيق مع مدير مدرسة ومعلمين فى مشاجرة أولياء الأمور على الصف الأول بالخصوص

قرر سيد النجار مدير إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية احالة مدير مدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم الاساسي للتحقيق بسبب اعتداء سيدة على إحدى تلميذات المدرسة.



كما قرر مدير الادارة التعليمية ايضا احالة المشرف المدرسى فى هذا اليوم ومدرس الفصل في وقت وقوع هذه الحادثة للتحقيق.



وقال النجار أن الازمة نشبت بين اولياء الأمور لخلافهم على ترتيب ابنائهم في الجلوس بالفصل داخل المدرسة مما أدي إلى نشوب عراك بينهم تطور ليصل إلى احدى الطالبات في الفصل، مشيرا إلى أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق بالإدارة.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو لسيدة تعتدى بعنف شديد على إحدى تلميذات مدرسة إبتدائية يقال إنها بالخصوص.