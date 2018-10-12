ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

التحقيق مع مدير مدرسة ومعلمين فى مشاجرة أولياء الأمور على الصف الأول بالخصوص

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قرر سيد النجار مدير إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية احالة مدير مدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم الاساسي للتحقيق بسبب اعتداء سيدة على إحدى تلميذات المدرسة.

كما قرر مدير الادارة التعليمية ايضا احالة المشرف المدرسى فى هذا اليوم ومدرس الفصل في وقت وقوع هذه الحادثة للتحقيق.

وقال النجار أن الازمة نشبت بين اولياء الأمور لخلافهم على ترتيب ابنائهم في الجلوس بالفصل داخل المدرسة مما أدي إلى نشوب عراك بينهم تطور ليصل إلى احدى الطالبات في الفصل، مشيرا إلى أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق بالإدارة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو لسيدة تعتدى بعنف شديد على إحدى تلميذات مدرسة إبتدائية يقال إنها بالخصوص.

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء.. فيديو

معنى الوفاء.. كلب ينقذ صاحبته من القتل.. فيديو

اختراق المجال الجوي لقاعدة عسكرية إسرائيلية

أول صور لكعكة زفاف الأميرة يوجيني.. 5 طبقات مزينة بأوراق الخريف

سوازيلاند تسجل هدف الشرف فى مرمى مصر بخطأ الشناوى .. فيديو

خطيب مكة: إذا كثرت الفتن فالزموا الصمت.. فيديو

حبس موظفة استولت على 130 ألف جنيه استرليني لشراء أحذية.. صور

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على سوازيلاند برباعية

وصول جثمان غنوة شقيقة أنغام إلى المستشفى الجوي

المحمدي يتقدم لمنتخب مصر أمام سوازيلاند بعد 6 دقائق .. فيديو

بكرى: حديث الرئيس عن عدم المصالحة مع الإخوان حاسم وواضح

شاهد.. أخر مكان تواجدت به غنوة شقيقة أنغام قبل مصرعها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

قصة تاج زفاف الأميرة أوجيني وهكذا يبلغ حجم الزمردة.. صور

ضبط 2099 جهازا كهربائيا مجهولة المصدر بالوراق.. صور

فيديو

محمد الخشت: الاستهلاك يسيطر على ثقافة المصريين
البرازيل تتقدم على السعودية بهدف في الشوط الأول بالدورة الرباعية.. فيديو
الخشت: تغيير العقل الدينى ضروري لعملية الإصلاح الاقتصادى..فيديو
100 مليون صحة..علاج المترددين على مسح فيروس سي بالمجان.. فيديو
مصر تسقط سوازيلاند برباعية وإصابة محمد صلاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟