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فن

جدول ضرب نصيبي وقسمتك يواصل سيطرته على الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:34 م
صدى البلد
أحمد البهى
حققت الحلقة الرابعة من حكاية "جدول الضرب"، ضمن مجموعة حلقات الموسم الثاني للمسلسل الشهير "نصيبي وقسمتك" ما يزيد عن 600 ألف مشاهدة خلال 4 أيام على موقع "يوتيوب".

ودخلت حكاية "جدول الضرب"، في قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، واحتلت المركز الـ27 من أصل 50, وتعد هذه الحلقة ليست الأولى التى تدخل من الحكاية ذاتها قائمة الأعلى مشاهدة.

جدير بالذكر أن حكاية "جدولة الضرب"، من بطولة أحمد مجدى ومريم حسن وهالة فاخر، وتأليف عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثها حول العنف ضد المرأة من قبل الزوج.

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