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محافظات

مي صلاح.. مصممة جرافيكس بدرجة وزيرة لمدة يوم واحد.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:36 م
مي صلاح مقررة المجلس
مي صلاح مقررة المجلس القومى للمراة بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
استقبل فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، بقيادة جيهان فؤاد، الطالبة مي صلاح، 17 سنة، بالمعهد العالي للتمريض، حيث جرى اختيارها لتكون مقرر فرع المجلس لمدة يوم؛ كجزء من مبادرة "فتيات في أدوار قيادية"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.

وأكدت الطالبة مي صلاح، أنها سعيدة باختيارها من قبل وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، لتكون وزيرة للتضامن ليوم واحد، قائلة "انا سعيدة اني تعرفت علي الدور المهم اللي بيقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة وتوعيتها وخلق فتاة قيادية متعلمة تشارك في تنمية المجتمع".

يذكر أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اختارت إحدى الفتيات، والتى تدعى مى صلاح، من محافظة القليوبية، لتشغل منصب وزيرة التضامن الاجتماعى لمدة يوم.

وقالت مي صلاح، بنت قرية منشية الكرام مركز شبين القناطر إنها سعيدة بالتجربة، مشيرة إلى أنها قضت عدة ساعات في المنصب مع مقررة الفرع باصطحابها إلى مكتبها عقب انتهاء الاحتفالية وعرضت عليها المشاكل والبوسطة الخاصة بالوزارة، وتناقشت معها في عدة اقتراحات في إطار تمكين الفتيات.

وأوضحت مي أنها تخرجت هذا العام في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك وتستعد لخوض تجربة العمل في مجال الجرافيكس والتصميم وتتمني أن تصبح مهندسة جرافيكس وأن تصبح في المستقبل وزيرة بجد.

وأشارت إلى أنها عضوة في جمعية منشية الكرام لتنمية المجتمع المحلي منذ 7 سنوات، وجرى اختيارها منذ عام لتكون عضوة مجلس إدارة بالجمعية ليتم اختيارها عقب ذلك في المجلس الاستشاري لمؤسسة "بلان" انترناشيونال بمحافظة القليوبية والقاهرة الكبرى وهو ما رشحها للاختيار في عملية تبادل الأدوار بينها وبين الوزيرة خلال الاحتفال باليوم العالمي للفتاة.
مي صلاح.. مصممة جرافيكس بدرجة وزيرة لمدة يوم واحد.. صور
مي صلاح.. مصممة جرافيكس بدرجة وزيرة لمدة يوم واحد.. صور
مي صلاح.. مصممة جرافيكس بدرجة وزيرة لمدة يوم واحد.. صور

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