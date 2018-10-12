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مرأة

مفاجأة.. تناولي الذرة المشوي واكتشفي ما سيحدث لك؟

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:31 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر الذرة المشوي واحد من أكثر المأكولات التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم معظمنا أبرز تلك الفوائد الصحية وهو ما يجعلنا لا نستفيد كثيرا من الفوائد العديدة التي يوجد به، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز فوائد تناول الذرة المشوى.

وبحسب ما ذكر في موقع "بولد سكاى" الهندى، فأن تناول الذرة المشوي يساعد في التخلص من مشكلة التهابات المعدة لما يحتويه من ألياف طبيعية تساهم في القضاء على البكتريا والجراثيم بالمعدة، بالإضافة إلى ذلك يمنح الجسم مزيد من النشاط والحيوية.

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن تناول الذرة المشوى يساعد في توفير الفيتاميات اللازمة للجسم، بالإضافة إلى أنه مصدر ممتاز للمواد المضادة للأكسدة وبالتالى الوقاية من مخاطر التعرض للإصابة بالسرطان، وكذلك له دور هام في تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

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