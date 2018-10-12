محمود سعد لـ منير: هيفضل عندك 20 سنة في عيون جمهورك.. فيديو

أبدى الإعلامي محمود سعد، سعادته بمناسبة عيد ميلاد المطرب محمد منير، قائلا إنه سيظل عمره 20 عاما في أعين جماهيره الحبيبة.



وأوضح سعد خلال تقديمه برنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية "النهار"، أن بعض البرامج التليفزيونية تصر على ذكر عمر الكينج والذي لا يهم الجمهور الفني بشكل أو بآخر.



وأشار الإعلامي، إلي أن الفنان محمد منير هو حالة من المتعة والعطاء الخالص، والذي جاء من أقصى جنوب مصر ليغني للوطن العربي أجمع، مؤكدا أن الأجانب يستمتعون بموسيقي أغاني الفنان المبدع، رغم عدم إدراكهم للغة العربية.



وتابع قائلا: "تقدم يا منير أرجوك وانشر موسيقاك في جميع أنحاء الجمهورية".

