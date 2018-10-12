غينيا تتغلب على رواندا 2-0 وتعزز صدارتها في تصفيات أمم أفريقيا

عزز منتخب غينيا لكرة القدم صدارته للمجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا، بتغلبه على ضيفه منتخب رواندا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بتصفيات أمم أفريقيا المقرر اقامتها في الكاميرون 2019.



سجل هدفي منتخب غينيا فرنسوا كامانو في الدقيقة 36 من ركلة جزاء وإبراهيما سيسي في الدقيقة 73.



ورفع منتخب غينيا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، ويظل منتخب رواندا بلا نقاط في المركز الرابع الأخير.



