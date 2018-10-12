أهالي شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفلة رحمة ضحية الاغتصاب

شيع أهالي شبرا الخيمة جثمان الطفلة "رحمة. م" 12 عاما التي اغتصبها سائق "توك توك" وزميله وقتلاها وإلقيا جثتها بترعة الإسماعيلية، وتم دفنها بمقابر بهتيم في شبرا الخيمة.



وطالب أهالى الضحية بالقصاص من المتهمين وتنفيذ أقصى عقوبة عليهما، مؤكدين أن المجنى عليها كانت تتمتع بالأخلاق الحسنة وخرجت لشراء بعض احتياجات المنزل لوالدتها.



وقررت نيابة شبرا الخيمة ثان، اليوم، حبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استدراج طالبة عمرها 12 عامًا داخل "توك توك" والتوجه بها إلى منطقة نائية على ترعة الإسماعيلية والتعدي عليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها وتركاها وسط الهيش على الترعة وفرا هاربين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا من "م. أ. هـ"، 45 سنة، سايس جراج، وزوجته وتدعى "س. ع، 39 سنة، ربة منزل، يفيد بغياب نجلتهما "ر"، 12 عامًا، طالبة، حيث أكدا في بلاغهما أنها خرجت، مساء أمس، لشراء احتياجات المنزل ولم تعد.



وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى معلومات أفادت بمشاهدة المتغيبة تستقل مركبة "توك توك" صحبة مجهولين وقت اختفائها وبتكثيف الجهود جرى تحديد المتهمين، وتبين أنهما "م. ع. س، 39 سنة، و"و. م. م"، 26 سنة، سائقي "توك توك" من منطقة السلام بالقاهرة.



جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح ناري وبسؤالهما اعترفا باستدراج المجنى عليها والتوجه بها إلى منطقة طرح النهر المجاورة لترعة الإسماعيلية وسط الهيش وتناوبا التعدي عليها جنسيا، وعقب ذلك قاما بخنقها فلقيت مصرعها وتركاها وفرا هاربين وأرشدا عن مكان جثتها وتم العثور عليها.