الزراعة تعلن التوصيات الفنية لمحصول العنب

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية لمحصول العنب، وذلك ضمن برنامجها "التوصيات الفنية الشهرية".



وقالت الإدارة في تقريرها:

أهم العمليات:

ـ إطــالة الفترة بين الريات كلما انخفضت درجة الحرارة مــع ضــرورة إعطاء ريه غزيرة في نهاية هذا الشهر لغسيل الأملاح.

- التخلـص مــــن الحشائـش و أوراق الأشجار المتساقطة.



تلتسميد:

يتم التسميد في النصف الأول من الشهر بـ 4.5 كجم نترات نشادر للفدان علي مرتين.