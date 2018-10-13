الزراعة تعلن التوصيات الفنية لمحصول العنب

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية لمحصول العنب، وذلك ضمن برنامجها "التوصيات الفنية الشهرية".
وقالت الإدارة في تقريرها:
أهم العمليات:
ـ إطــالة الفترة بين الريات كلما انخفضت درجة الحرارة مــع ضــرورة إعطاء ريه غزيرة في نهاية هذا الشهر لغسيل الأملاح.
- التخلـص مــــن الحشائـش و أوراق الأشجار المتساقطة.
تلتسميد:
يتم التسميد في النصف الأول من الشهر بـ 4.5 كجم نترات نشادر للفدان علي مرتين.
وقالت الإدارة في تقريرها:
أهم العمليات:
ـ إطــالة الفترة بين الريات كلما انخفضت درجة الحرارة مــع ضــرورة إعطاء ريه غزيرة في نهاية هذا الشهر لغسيل الأملاح.
- التخلـص مــــن الحشائـش و أوراق الأشجار المتساقطة.
تلتسميد:
يتم التسميد في النصف الأول من الشهر بـ 4.5 كجم نترات نشادر للفدان علي مرتين.