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أخبار البلد

الزراعة تعلن التوصيات الفنية لمحصول العنب

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
العنب
العنب
جمال صلاح الدين
أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية لمحصول العنب، وذلك ضمن برنامجها "التوصيات الفنية الشهرية".

وقالت الإدارة في تقريرها:
أهم العمليات:
ـ إطــالة الفترة بين الريات كلما انخفضت درجة الحرارة مــع ضــرورة إعطاء ريه غزيرة في نهاية هذا الشهر لغسيل الأملاح.
- التخلـص مــــن الحشائـش و أوراق الأشجار المتساقطة.

تلتسميد:
يتم التسميد في النصف الأول من الشهر بـ 4.5 كجم نترات نشادر للفدان علي مرتين.

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