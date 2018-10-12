رياضة جنوب سيناء تعلن نتائج لقاء الرواد بشرم الشيخ

اعلن محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، عن النتائج قبل النهائيه للقاء الرياضي المجمع لمراكز الرواد رجال فوق سن 40 عاما والمقام تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والمحافظ اللواء خالد فوده بنادي شرم الشيخ الرياضي والذي تنفذه الاداره المركزيه لبرامج التنميه الرياضيه الاداره العامه للقاعده الشعبيه بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بجنوب سيناء خلال الفتره من 11 الي 14 اكتوبر الجاري .



وقال "توفيق"، فى بيان مساء اليوم، مدير عام الشباب والرياضه بجنوب سيناء ان النتائج جاءت كالتالي في كره القدم الخماسي يتنافس غدا السبت فريق جنوب سيناء مع فريق القليوبيه علي مركزي الثالث والرابع للقاء و فريقي القاهره و السويس علي المركزي الاول والثاني اما بالنسبه للمنافسه في الكره الطائره يتنافس القليوبيه مع الفيوم علي الثالث والرابع والسويس والاسماعليه علي الاول والثاني اما تنس الطاوله فحصل فريق القليوبيه علي المركز الثالث وغدا يتقابل فريقي السويس مع الفيوم للمنافسه علي المركزي الاول والثاني.



يذكر ان مراكز الرواد المشاركه من 9 محافظات وهم (القاهره وبورسعيد والاسماعليه ودمياط وشمال سيناء والسويس والقليوبية والفيوم وجنوب سيناء) بعدد 180 مشارك في رياضات خماسي كره القدم ‘ كره طائره، تنس طاولة، والمشروع يهدف لتنمية الوعي لدي كبار السن لاهمية ممارسة الرياضة بصفه منتظمه وبث روح التنافس الايجابي بين كبار السن المشاركين.