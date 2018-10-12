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أخبار العالم

الدفاع الأمريكية : ماضون في تنفيذ مذكرة التفاهم مع السعودية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 09:48 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية، ريبيكا ريباريتش، إن وزارة الدفاع الأمريكية ماضية في تنفيذ مذكرة التفاهم، التي وقعتها عام 2017 مع المملكة العربية السعودية بقيمة 110 مليارات دولار، والتي يمتد تنفيذها على فترة 10 سنوات، تنتهي عام 2027.

وأضافت ريباريتش، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن البنتاجون نفذ مبيعات أولية من مذكرة التفاهم المشار إليها، بقيمة 14.5 مليار دولار.

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