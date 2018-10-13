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برلمان

برلماني: وزير التعليم يتعامل بازدواجية مع الإعلام

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إن ازدواجية ولغط فى تعامل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مع الإعلام، فمنذ أسبوع طلب من الإعلام دعمه واستنجد، فى مؤتمر عقده، وإذا به الآن يمنعه من دخول المدارس.

وأضاف "غطاس" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن النظام الذي يسير عليه الدكتور طارق شوقي، كارثي، ويودي بالتعليم إلى الانهيار، ما لم يغير من سياسته القائمة على الانفراد بالقرار.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارا وزاريا رقم 12880، بمنع السماح لوسائل الإعلام المسموعة أو المرئية بالدخول إلى المدارس والتسجيل بداخلها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مكتب الوزير واتخاذ الإجراءات الكتابية اللازمة، مشددا على أن من يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية.

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