حماية المستهلك يطالب بإلغاء العطلات فى مراكز صيانة السيارات

قال محمد ياسر نائب مدير إدارة السيارات بجهاز حماية المستهلك، إنه تمت مخاطبة شركات السيارات بشأن استمرار فتح مراكز الصيانة التابعة بشكل مستمر على مدار الساعة حتى في العطلات الرسمية ودون عطلات نهائيا، موضحا أن الهدف من ذلك هو حالات الطوارئ وتوفير الخدمات للمستهلك في الوقت المناسب.



وأكد ياسر لـ صدى البلد، أنه تمت مخاطبة الشركات وجار التنسيق معهم حول آليات التنفيذ.



وأوضح ياسر أن الجهاز يتلقى شكاوى المستهلكين للسيارات من خلال قسم تلقي الشكاوى عن طريق عدة طرق سواء بالبريد أو الموقع الإلكتروني للجهاز أو الخط الساخن 19588.



وأشار إلى أن إدارة السيارات في جهاز حماية المستهلك تعمل وفق استراتيجية تستهدف مكافحة الظاهرة قبل وقوعها بهدف تقليص عدد الشكاوى قبل وقوعها، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الشكاوى يتم حلها من خلال إزالة الأسباب من خلال الاتفاق مع الشركة لرد الحق للعميل.