الزراعة تصدر نشرة فنية لحدائق الموز

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهر أكتوبر الخاصة بحدائق الموز وذلك ضمن برنامجها "التوصيات الفنية الشهرية".



في أراضي الوادي:

- جمـــع السوباطات مكتمـلة النمــو وتــرك النبات كما هو حتى شهر مارس.

- إزالـــــــــــــــــــــة البزوز أولا بــــأول عنــــــــد ظهورها.

- الاستمــــــــــــــــرار فــــــــــي وضـــــــع السنادات.

- فحـص وإزالـة النبـاتات المصابة بتــورد القمة أو التبرقش.

- إضافة أخر دفعتين من سماد سلفات النشادر فـي أول ومنتصف الشهــر بمعدل 250 كجم / ف للدفعة الواحدة ويوقف التسميد النيتروجيني حتى شهر مارس.



في المشتل:

- إضافة دفعة إضافية من السماد النيتروجيني في حالة عدم وصول الشتلات للحجم المناسب ويلاحظ أن زيادة التسميد الازوتي يؤدي إلـي تزهير الشــتلات بالمشتل.

- الاستمرار فـــــــي المـــــــرور لاكتشــــــاف الشتــــــلات المصابة.



في الأراضي الرملية:

- إضافة 8 كجم نترات نشادر / فــــــدان خمـــــس مــــرات أسبــوعيا.

- إضافة 10 كيلـو جرام سلفات بوتاسيوم / فدان خمس أسبوعيا.

- إضافة 2 كيلو جرام سلفات ماغنسيوم / فـــــدان / أسبوعيــــــا.

- تقل الاحتياجات مـــن الــري خلال الشهر لتصل إلي 25 ـ 35 م² / ف / يوم.