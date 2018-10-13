الزراعة تصدر نشرة فنية لحدائق الموز

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهر أكتوبر الخاصة بحدائق الموز وذلك ضمن برنامجها "التوصيات الفنية الشهرية".
في أراضي الوادي:
- جمـــع السوباطات مكتمـلة النمــو وتــرك النبات كما هو حتى شهر مارس.
- إزالـــــــــــــــــــــة البزوز أولا بــــأول عنــــــــد ظهورها.
- الاستمــــــــــــــــرار فــــــــــي وضـــــــع السنادات.
- فحـص وإزالـة النبـاتات المصابة بتــورد القمة أو التبرقش.
- إضافة أخر دفعتين من سماد سلفات النشادر فـي أول ومنتصف الشهــر بمعدل 250 كجم / ف للدفعة الواحدة ويوقف التسميد النيتروجيني حتى شهر مارس.
في المشتل:
- إضافة دفعة إضافية من السماد النيتروجيني في حالة عدم وصول الشتلات للحجم المناسب ويلاحظ أن زيادة التسميد الازوتي يؤدي إلـي تزهير الشــتلات بالمشتل.
- الاستمرار فـــــــي المـــــــرور لاكتشــــــاف الشتــــــلات المصابة.
في الأراضي الرملية:
- إضافة 8 كجم نترات نشادر / فــــــدان خمـــــس مــــرات أسبــوعيا.
- إضافة 10 كيلـو جرام سلفات بوتاسيوم / فدان خمس أسبوعيا.
- إضافة 2 كيلو جرام سلفات ماغنسيوم / فـــــدان / أسبوعيــــــا.
- تقل الاحتياجات مـــن الــري خلال الشهر لتصل إلي 25 ـ 35 م² / ف / يوم.
في أراضي الوادي:
- جمـــع السوباطات مكتمـلة النمــو وتــرك النبات كما هو حتى شهر مارس.
- إزالـــــــــــــــــــــة البزوز أولا بــــأول عنــــــــد ظهورها.
- الاستمــــــــــــــــرار فــــــــــي وضـــــــع السنادات.
- فحـص وإزالـة النبـاتات المصابة بتــورد القمة أو التبرقش.
- إضافة أخر دفعتين من سماد سلفات النشادر فـي أول ومنتصف الشهــر بمعدل 250 كجم / ف للدفعة الواحدة ويوقف التسميد النيتروجيني حتى شهر مارس.
في المشتل:
- إضافة دفعة إضافية من السماد النيتروجيني في حالة عدم وصول الشتلات للحجم المناسب ويلاحظ أن زيادة التسميد الازوتي يؤدي إلـي تزهير الشــتلات بالمشتل.
- الاستمرار فـــــــي المـــــــرور لاكتشــــــاف الشتــــــلات المصابة.
في الأراضي الرملية:
- إضافة 8 كجم نترات نشادر / فــــــدان خمـــــس مــــرات أسبــوعيا.
- إضافة 10 كيلـو جرام سلفات بوتاسيوم / فدان خمس أسبوعيا.
- إضافة 2 كيلو جرام سلفات ماغنسيوم / فـــــدان / أسبوعيــــــا.
- تقل الاحتياجات مـــن الــري خلال الشهر لتصل إلي 25 ـ 35 م² / ف / يوم.